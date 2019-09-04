«Наши женщины не защищены»: адвокат оценил ситуацию с наказанием за харассмент в России

Адвокат актрисы Марии Мироновой рассказал о том, что ее преследует неадекватный поклонник. Мужчина следит за ней и требует вступить с ним в отношения. Поклонник также подарил кумиру дорогой телефон. На нем оказалось шпионское программное обеспечение. Получив не только доступ к ее перемещениям, но и всем данным, он начал шантажировать девушку, что обнародует ее личную информацию.

Комментируя эту ситуацию, Трунов отметил масштаб проблемы. По его словам, российские женщины никак не защищены от преследований.

«У нас нет института судебного запрета. Конечно, можно написать заявление в полицию, но полиция сейчас на домашнее насилие не реагирует, потому что декриминализировали статью, а здесь и насилия как такового не было. К огромному сожалению, у нас нет института харассмента, как на Западе <…> Не только наши звезды, но и наши женщины не защищены», — заявил Трунов.

Что касается Мироновой, он отметил, что определенная доля вины лежит и на ней самой. По его словам, она не должна была принимать дорогой подарок от подозрительного поклонника.

«Если вам что-то дарят, говорят, что это благотворительность и бесплатно — у нас в России нужно напрягаться. Следом будет либо вымогательство, либо требования, либо еще какой-то подвох», — заключил Трунов.