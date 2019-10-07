Москвичка Алена Попова, которая выступает против использования технологии распознавания лиц, объяснила «360», почему подала иск в суд и чего именно надеется добиться. Девушка отметила, что не сомневается в победе в рамках этого разбирательства. Чтобы выиграть, она готова пойти в вышестоящие инстанции и даже в Международный суд.

«Мы преследуем целью ввести федеральный запрет на технологию распознавания лиц, поскольку считаем, что эта технология нарушает 23-ю и 24-ю статьи Конституции о неприкосновенности частной жизни, и поскольку считаем, что эта технология незаконна. Даже закон о персональных данных говорит нам, что никто не вправе собирать наши персональные данные без нашего согласия или без решения суда. К ним относятся и наши биометрические данные, наши лица — это тоже наши данные», — рассказала Алена во время беседы с «360».

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Она подчеркнула, что никто не давал разрешения на распознавание лиц тех москвичей, которые не являются преступниками.

«Поскольку 99% из нас, я надеюсь, не являются преступниками, в отношении них эта технология использована быть не может», — отметила девушка.

Она подчеркнула, что не предъявляет никаких материальных требований и опирается на закон, выдвигая этот иск.

«Я требую, как истица у МВД РФ, Роскомнадзора и департамента информационных технологий Москвы удалить мои данные, если они есть в этой базе, объяснить мне, как в эту базу помещаются мои фотографии, почему они меня распознавали и распознавали ли вообще. А также удержаться от использования этой технологии и доказать мне, что они ее не используют. Мы требуем, чтобы Москва эту технологию не использовала, поскольку она незаконна», — подчеркнула истица.

Попова отметила, что не сомневается в успехе и рано или поздно выиграет дело. Даже если она проиграет этот суд, девушка собирается пойти в вышестоящие суды, а затем — в Международный. Она пояснила, что имеет на это право, ведь Россия является участником ряда конвенций, а эта технология их нарушает.

«Я рассчитываю, что с помощью публичности эта технология прекратит незаконно использоваться, а также что к этой кампании присоединятся все граждане, которые хотят защитить себя и свои семьи от незаконной слежки. Поскольку — давайте называть вещи своими именами — то, что сейчас происходит, называется слежка», — заключила Алена.