Россиян предупредили о скором нашествии тараканов

Жителей России в ближайшее время ждет нашествие тараканов. Насекомые активизируются дважды в год — для размножения. В многоквартирных домах они могут появиться в феврале.

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала радио Sputnik, как защититься от вредителей. Им необходима вода и место, где можно отложить яйца. Будущее потомство в зависимости от температуры развивается около трех месяцев.

«Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома, и их массовое разведение приходится на февраль», — подчеркнула эксперт. Причем это будет только первый пик, второй раз тараканы станут активны летом.

Чтобы не дать насекомым пробраться в квартиру, Рославцева посоветовала поставить на вентиляционных отверстиях сеточки. Тараканы пойдут в первую очередь на кухню и в ванную — в этих помещениях тепло и влажно.

Вредители, добавила специалист Роспотребнадзора, обрели устойчивость к основным инсектицидам. Например, они не восприимчивы к пиретроиду — средствами на его основе в основном пользуются сотрудники служб дезинфекции. Поэтому пользовавться лучше обычными пищевыми приманками.