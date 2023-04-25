Общество 25 апреля 2023, 05:24 Нашествие змей в Битцевском лесу в Москве сняли на видео Жители Москвы сняли на видео клубок змей в Битцевском лесу Pxhere

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Нашествие змей увидели в Битцевском лесу в Москве. Очевидцы сняли скопление ужей на видео. Позже кадры опубликовали в Telegram-канале «ЧЕРТАНОВО».

На видео змеи сплелись в клубок на траве.

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«Будьте осторожны и смотрите под ноги», — сказано в комментарии к размещенному ролику.

Участники сообщества предположили в комментариях к посту, что у ужей начался брачный период. Как отметили многие пользователи, этот род неядовитых змей не слишком опасен, однако провоцировать их все же не надо. Один из юзеров предупредил о возможных последствиях таких действий.

«Сами не бросятся, но, если их раздраконить, могут укусить и инфекцию занести», — написал участник сообщества в комментарии.

Ранее в апреле во дворе жилого дома на улице Костякова в Москве обнаружили змею. О происшествии сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его словам, пресмыкающееся смог поймать прохожий. Он не побоялся схватить змею и бросить в урну, однако она быстро начала выбираться наружу. Как показала проверка, это был неядовитый полоз. Змею посадили в контейнер и вызвали на место сотрудников департамента природопользования и охраны окружающей среды.