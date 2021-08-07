Нашествие змей произошло в Калининградской области

Жители поселка Березовка Калининградской области второй месяц с опаской выходят на улицу из-за нашествия змей. Ситуацию изучили специалисты из зоопарка Калининграда. Они пришли к выводу, что это обыкновенные ужи. Об этом сообщил местный телеканал Kaskad.tv.

«Это мы пришли к ужам, а не они к нам. Мы пришли туда, где они всегда жили, мы построили здесь дома, проложили дорогу. Им стало здесь комфортно греться, они сюда приходят, и возникает конфликт природы и человека. Он постоянно возникает», — рассказала директор директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

Она добавила, что ее коллеги подготовят рекомендации в адрес поселковой администрации о том, что нужно делать в таких случаях. Она призвала местных жителей регулярно косить траву и не складировать доски, компост и мусор — высокие заросли и нагромождения привлекают пресмыкающихся.

Герпетолог Александр Хлевтов заявил, что убивать змей не нужно, так как опасность их укусов хоть и обоснована, но сильно преувеличена. По его словам, смертельные случаи из-за анафилактического шока после укуса змеи бывают редко.

В июле гадюки покусали двух детей и одного взрослого в Челябинской области.