Нашествие корюшки на берег Сахалина сняли на видео

В Корсаковском районе Сахалинской области рыбаки руками собирают корюшку на берегу озера Изменчивое. Местные рыболовы давно не наблюдали такого массового подхода корюшки. Они начали выкладывать видео в соцсетях.

Кадры были сняты накануне, в четверг. Малоротка выскочила на песок в районе села Охотского.

«Кому надо — приезжайте, ловите», — пригласил местный рыбак.

Опытные рыболовы считают, что сейчас не самое лучшее время ловить корюшку, потому что рыба может быть заражена паразитами. Хотя некоторые утверждают, что, даже если в рыбе завелись червячки, это не представляет опасности для здоровья.

На Сахалине в мае уже радовались массовому выбросу сельди на берег. На берегу Охотского моря ее собирали целыми ведрами. А после недавнего шторма косяки сельди оставили после себя берег, заваленный икрой. Местные жители пришли собирать деликатес лопатами, чтобы использовать его для удобрения огородов.

Корюшку ранее признали визитной карточкой Санкт-Петербурга. Согласно данным опроса, такого мнения придерживаются большинство жителей Северной столицы.