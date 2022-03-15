Нашествие колоний мадагаскарских тараканов на квартиры москвичей опровергли

Появление колоний мадагаскарских тараканов в квартирах Москвичей невозможно, так как этот вид насекомых не выдерживает холодного климата. Как сообщил сайт VM, с таким заявлением выступил, начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Он пояснил, что мадагаскарских тараканов могут разводить любители экзотики. Даже если одна особь сбежит, то размножаться и сбиваться в стаи она не будет.

Бурмистров подчеркнул, что опасности мадагаскарские тараканы не представляют. Они могут только напугать своими размерами или характерными шипящими звуками, которые они издают.

Специалисты «Московского городского центра дезинфекции» подчеркнули, что за годы работы они ни разу не получали сообщений от жителей столицы, о том, что у них в квартире завелись тараканы огромного размера.

О появившихся в Москве колониях мадагаскарских тараканов ранее заявила заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. По ее словам, насекомые сбились в стаю после побега от прошлых хозяев, которые их разводили.