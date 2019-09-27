«Наше Радио» решит социальные проблемы России

За первые выпуски сотрудники радио помогли жителям дома в Брянске избавиться от «нашествия» голых мужчин. Кроме того, журналисты наладили работу мобильной сети в Московском столичном регионе, осветили «покраску» 100 машин под эстакадой в Красногорске.

Соотечественники звонили в эфир и рассказывали о проблемах. После этого чиновники и бизнесмены оперативно решали их.

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Название программы — «Кривая линия» — придумана по аналогии с «Прямой линией» президента России Владимира Путина. Благодаря этому ежегодному прямому эфиру глава государства помогает гражданам бороться с жизненными проблемами.

«Кривая линия» выходит каждый день. Чтобы рассказать о недочетах в регионе, нужно позвонить в эфир или написать на почту радиостанции.