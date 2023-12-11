Общество 11 декабря 2023, 13:00 «Наше Радио» отметило 25-летие вместе со слушателями в Москве Концерт в честь 25-летия «Нашего Радио» прошел на «ЦСКА Арене» в Москве Телеканал «360»

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«Наше Радио» отпраздновало 25-летие вместе со слушателями юбилейным концертом в Москве. Мероприятие, собравшее 10 тысяч зрителей, состоялось на «ЦСКА Арене» 9 декабря.

«Скажу известной фразой: „Рок жив“! Это первые, но не последние 25 лет в истории нашей музыки. Уверены, что все продолжится минимум столько же!» — поделился эмоциями программный директор радиостанции Игорь Паньков.

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Перед поклонниками выступили как легенды русского рока, так и представители молодого поколения музыкантов. К празднику присоединились «Чайф», Lumen, The Hatters, «Пикник», «Чиж&Co», Найк Борзов и многие другие. Зрителей ждали почти пять часов живых выступлений.

«Это очень круто, потому что эта радиостанция — наша любимая. Я думаю, большая часть зрителей на ней выросла», — отметила певица Анжелика Агурбаш.

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В честь юбилея на сцену вышли не только исполнители, но и все действующие ведущие радиостанции: Александр Бон, Яна Лукьянова, Игорь Паньков, Андрей Куренков, Игорь Седов и Андрей Ломанов. Также на экранах редакция вместе со зрителями вспомнила уже ушедших музыкантов, в том числе Михаила Горшенева, Виктора Цоя, Юрия Хоя и Егора Летова.

История радиостанции началась в 1998 году. За время ее существования в эфире прозвучало более 15 миллионов минут песен, а к рок-семье присоединились около 10 тысяч музыкантов. Услышать радиостанцию сейчас можно в 1600 городах и населенных пунктах России.

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«Есть музыка, которая направлена на поразвлекаться, на потанцевать, порадоваться, потусоваться. Есть музыка, направленная на поразмышлять. Есть музыка остросоциальная, есть музыка лирическая. Мне кажется, радиостанция „Наше Радио“ как раз тем и прекрасна в своем воплощении, что дает дорогу абсолютно любому течению музыки», — рассказал музыкант Павел Пиковский.

Еще один сюрприз ждет слушателей радиостанции в следующем году. Редакция подготовила апгрейд хит-парада «Чартова дюжина».