«Наша свобода ограничивается свободой других». Специалист по этикету объяснила, почему маски так важны

Маску следует носить хотя бы для того, чтобы не создавать окружающим людям неудобств и не пугать их. Об этом «360» сказала педагог-консультант по этикету Татьяна Николаева.

«Лучше это соблюдать по одной простой причине. Боимся мы этого или не боимся — это наше дело, но нас окружают люди, которые тоже могут относиться к коронавирусу по-разному, но есть те, кто его боится. Лучше их не нервировать, лучше соблюдать введенные правила, если таковые уже введены, и помнить о том, что каждый из нас не один, и наша свобода ограничивается свободой других», — объяснила Татьяна Николаева.

Она привела в пример мобильные телефоны в самолете. Несмотря на запрет, некоторые люди все равно пользуются смартфонами, и заставляют нервничать остальных.

Если находимся в транспорте, в общественном месте, по необходимости едем куда-то, лучше надевать маску, чтобы не пугать окружающих, и соблюдать просьбы о сохранении дистанции Татьяна Николаева.

Она добавила, что люди могут по-разному реагировать на дистанцию. Кого-то такая отрешенность может и возмутить. Но важно объяснить человеку, что это нужно для него, в первую очередь. Даже если человек сдал тест на коронавирус, он уверен, что не был болен им только в момент сдачи. Так что никто не может про себя с уверенностью сказать, что он не заражен.

В Московской области с 12 мая вводится масочный режим. Пока что носить средства защиты можно по желанию, но с понедельника за их отсутствие в общественных местах будут штрафовать.

В Подмосковье, по информации на 5 мая, выявили больше 15 тысяч случаев заражения коронавирусом.