«Наш учитель». Космонавт Павел Виноградов рассказал о тысячах просьб к Леонову

Космонавт Алексей Леонов, первый человек Земли в открытом космосе, умер 11 октября. Герой России, космонавт Игорь Виноградов поделился воспоминаниями о коллеге и учителе.

«Леонов был наш учитель, человек, который учил нас летать в космос. Он всегда отдавал всего себя делу. Человек номер один для нас. Он долго возглавлял подготовку космонавтов в Центре подготовки. Десятки лет он отдал этому делу. На пенсии он никогда не оставлял нас, при любой возможности прилетал на Байконур проводить экипаж, говорил добрые слова. Наш учитель», — вспомнил добрыми словами Леонова собеседник «360».

Виноградов добавил, что Леонов всегда находил очень простые и важные слова. Говорил: «Ребята, только не волнуйтесь, делайте свою работу спокойно, а мы вам поможем».

По воспоминаниям Виноградова, Леонов вывел в космос следующее поколение космонавтов, как будто они были его дети. Все были для него одинаково дороги, со всеми он разговаривал как профессионал с профессионалами, не бравируя собственными заслугами и регалиями. Зато мог воспользоваться своим положением, чтобы помочь другим.

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«Помогал всем в любой ситуации. К нему можно было обратиться по любым вопросам, он был настолько открытый, всегда мог помочь и умел сказать нужные слова, после которых хотелось летать. А просьб к нему было гигантское количество. У него были большие возможности, но он никогда не отмахивался от просьб, нет. Он принимал на себя решение всех вопросов. Без разницы — детсады, школы, больницы — что угодно. На него всегда можно было опереться», — рассказал космонавт.

По его словам, Леонов не думал о смерти, а всегда — только о жизни. То, что его похоронят не в Кремлевской стене или у нее, рядом с Гагариным и Королевым, — ему, наверное, было бы неважно. В любом случае Леонова в последний путь проводят достойно, заключил Виноградов.