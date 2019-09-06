«Наш бриллиант»: Путин назвал самое красивое место в мире

Выступая на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин назвал Камчатку бриллиантом России. Лидер страны признался, что считает регион самым красивым местом в мире.

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«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — передает РИА «Новости» слова президента.

Перед этим главу государства попросили поддержать новый проект. Основатель камчатского культурно-просветительского центра «Вулканариум» Сергей Самойленко рассказал Путину о создании нового музея на Камчатке и обратился за поддержкой.

«То, что вы делаете, конечно, прекрасно, это замечательная инициатива. Вообще вам можно позавидовать, поскольку вы делаете правильное дело и в то же время это ваша специальность. Это не так часто встречающееся совпадение», — отметил глава государства.

Он отметил, что правительство не забудет о музее и пообещал, что инициаторам окажут необходимую поддержку.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Мероприятие стартовало 4 сентября и продлится вплоть до 6 числа.