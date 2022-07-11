Население Земли вырастет до восьми миллиардов к 15 ноября 2022 года, спрогнозировал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. В организации отметили, что глобальные темпы роста населения замедляются — в 2020 году они упали ниже 1% в год впервые за 70 лет.

«Это повод отпраздновать наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и значительно снизили уровень материнской и детской смертности», — отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Представители департамента предположили, что к 2030 году население мира вырастет уже до 8,5 миллиарда, к 2050-му — до 9,7 миллиарда. К этому моменту как минимум половина прироста населения будет сосредоточена на восьми странах: Египте, Конго, Эфиопии, Индии, Нигерии, Филиппинах, Пакистане и Танзании.

Уже в 2023 году Индия, по прогнозу, обгонит Китай и станет самой густонаселенной в мире страной.

К 2100 году население планеты вырастет до 10,4 миллиарда.