Население России может уменьшиться на 1,2 млн человек до 2024 года

Население России будет сокращаться каждый год и в общей сложности может уже до 2024 года уменьшиться на 1,2 миллиона человек. Такие прогнозы следуют из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Одним из основных изменений плана стало ухудшение оценок по численности населения, сообщила газета «Известия». Согласно предыдущей версии единого плана, по итогам 2020 года убыль составит 158 тысяч человек. По новым прогнозам, численность россиян сократится на 352,5 тысячи.

Новая версия документа готовилась с учетом объективных реалий. Среди причин убыли населения отмечаются и демографические ямы 1990-х годов, а также пандемия коронавируса.

При этом влияние пандемии будет весьма ограниченным, считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина. Намного сильнее сказалось многолетнее неблагоприятное экономическое положение многих семей, рост бедности, а также тренд на снижение рождаемости.

Кроме того, на численность населения влияет сокращение миграционных потоков. Приток иностранных граждан фактически остановился из-за закрытых границ.

В Минтруде и Минэке при этом подчеркнули, что в плане по достижению национальных целей развития цифры еще будут уточняться.