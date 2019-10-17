За январь–август рождаемость снизилась с до 994,3 тысячи детей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 1078,1 тысячи. При этом снизилась и смертность до 1213,5 тысячи человек с 1247,2 тысячи граждан.

Алкоголиков в России стало меньше Подробнее

Естественная убыль населения за девять месяцев этого года составила 219,2 тысячи человек. В прошлом году этот показатель был ниже 169,1 тысячи человек.

При этом количество мигрантов в этом году увеличилось в два раза. Прибыль составила 166,7 тысяч человек против 84,4 тысячи в прошлом году. Такой миграционный прирост помог закрыть 76% от потерь в естественной убыли населения.

Между тем, россияне стали избавляться от вредных привычек. Так, количество зависимых от спиртного за последние 10 лет снизилось на 37% с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек. Однако наряду с уменьшением количества алкоголиков смерть от спиртного в стране только увеличилась на 14%.