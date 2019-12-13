Население России рекордно сократилось

Росстат заявил, что в 2019 году естественная убыль населения в России стала рекордной за последние 11 лет. При этом приток мигрантов не компенсирует негативные показатели.

Так, за период с января по октябрь 2019 года естественная убыль населения в РФ (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тысячи человек. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Выше показатель оказался только в 2008-м — 362 тысячи человек.

При этом естественная убыль населения наблюдалась в последние годы не всегда. В 2013–2015 годах демографы фиксировали естественный прирост, но с 2016 года число россиян без учета мигрантов снова начало падать. Правительство признает ускоряющуюся убыль населения катастрофической.

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Основная причина этого фактора — сокращение рождаемости. В январе–октябре 2019 года данный показатель составлял 1,250 миллиона человек. Это на 102,6 тысячи меньше, чем в 2018 году. Снижение рождаемости зафиксировали в 80 из 85 российских регионах. Хуже всего ситуация оказалась в Новгородской и Ивановской областях, а также в Чукотском А О.

Рождаемость снижается из-за уменьшения числа россиянок репродуктивного возраста. Сейчас женщины впервые становятся материями в возрасте 25−34 лет. Таким образом возможность рождения вторых и третьих детей уменьшается.

Однако смертность в России также сокращается. За январь–октябрь 2019 года число умерших уменьшилось на 27 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.

В правительстве надеются, что естественный прирост населения произойдет в 2023–2024 годах.

«Негативная тенденция, которая сейчас складывается по естественной убыли населения, начнет меняться в 2023–2024 годах», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.