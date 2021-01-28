Население России рекордно сократилось впервые за 15 лет

По состоянию на 1 января текущего года численность населения в России, по предварительной оценке, составила 146 238 185 человек. В прошлом году население России составляло 146 748 643 человек.

Данные Росстата свидетельствуют, что население РФ за прошлый год уменьшилось на 510,5 тысячи человек, что стало самым значительным сокращением за последние 15 лет. Население в России достигло наименьшей численности за время наблюдений с 2014 года.

Специалисты Федеральной службы государственной статистики ранее назвали регионы, в которых проживают россияне с самым крепким психологическим здоровьем. По данным исследования, в целом по стране душевных проблем не испытывают 68,6% мужчин и 60% женщин. Наиболее благополучная ситуация — в Республике Тыва.