Население России пошло на убыль

Согласно приведенным в докладе сведениям, численность населения в России по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 миллиона человек. С начала 2019 года население страны сократилась на 52,5 тысячи человек. Миграционный прирост при этом компенсирует естественную убыль населения только на 76%.

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Приведены и другие цифры. В частности, с января по август 2019 года в России родились 994 300 человек, что на 83 800 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот же период в 2019 году умерли 1,2 миллиона человек, что на 33 700 человек, или на 2,7% меньше, чем в 2018-м.

Как заметили авторы документа, естественная убыль населения в России ускоряется четвертый год подряд. Таким образом, в стране существуют существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан. Это значит, что пока что не получается выполнить одну из основных задач нацпроекта «Демография», рассчитанного на 2019–2024 годы: повысить рождаемость. В частности, запланировано увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину.