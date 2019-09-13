Население пошло на убыль: демографический прогноз ухудшили для России

По итогам 2019 года число россиян сократится на 284 800 человек. Такой прогноз сделало Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что этот показатель оказался на треть больше ожидаемых значений.

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С документом ознакомилась газета «Известия». При подготовке материала использовались данные из «Демографического прогноза Росстата». Из него следует, что некоторые регионы откланяются от запланированных показателей по рождаемости. Речь идет о Тверской, Тульской и Псковской областях.

Специалисты связывают убыль населения с падением роста рождаемости и высоким уровнем смертности. Чтобы изменить ситуацию, правительство намерено поддерживать материнство и привлекать мигрантов. Последний пункт является крайней мерой. К нему прибегут в случае, если количество россиян будет большими темпами сокращаться.

Согласно статистике, с января по июль 2019 года в России родилось 860 400 детей. Это на 7,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако число смертей тоже снизилось (до одного миллиона).

Между тем количество рождений превышает число смертей в 18 из 85 субъектах РФ. В частности, такая ситуация сложилась в Ингушетии, Тыве и Чечне.