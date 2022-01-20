Население Москвы за последние 10 лет увеличилось на 1,5 миллиона жителей. Сейчас оно составляет около 13 миллионов человек, сообщил мэр города Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, написало РИА «Новости».

Мэр уточнил, что, согласно проведенной переписи населения, число москвичей увеличилось до 13 миллионов.

Также Собянин заявил Путину, что столица готова принять всемирную выставку ЕХРО-2030, заявка от Москвы уже сформирована. Если Москва получит право проведения фестиваля, то он пройдет неподалеку от Внуково.

Отметим, что заявку на ЕХРО-2030 также подали Южная Корея, Италия, Украина и Саудовская Аравия.

Ранее мэр рассказал, что в столице среди выявленных случаев заражений коронавирусом лидирует штамм «омикрон», однако количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось, потому что тяжесть заболевания при заражении этим вариантом гораздо меньше.