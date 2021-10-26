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    26 октября 2021, 10:08

    Население Москвы увеличилось на 1 млн человек за 10 лет

    Заммэра Москвы Петр Бирюков: население столицы выросло на 1 миллион человек

    Андрей Иванов

    Население столицы России с 2010 года выросло на миллион человек, однако на потреблении электроэнергии это особо не сказалось. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Запись его выступления опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

    Население Москвы увеличилось на 1 млн человек за 10 лет

    «Население Москвы выросло на миллион человек, построено более 100 миллионов квадратных метров жилых и нежилых зданий. При этом потребление электричества выросло всего лишь на 1%», — рассказал чиновник на заседании сети ВОЗ «Регионы за здоровье».

    Бирюков добавил, что потребление тепла в мегаполисе за 10 лет сократилось на 11%. Также жители Москвы стали меньше лить воду и использовать газ.

    Несколько дней назад в России началась перепись населения. В этом году передать свои данные впервые в истории можно через интернет. Накануне в Минцифры сообщили, что в переписи на сайте госуслуг уже приняли участие около 15 миллионов соотечественников. Принять участие в мероприятии также можно привычным способом при помощи переписчика.