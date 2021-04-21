Население Краснодара вырастет до 2,2 миллиона человек к 2040 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэра Краснодара Евгения Первышова.

По данным телеканала «Царьград», сейчас в городе проживают около 1,3 миллиона человек. Мэр отметил, что население в ближайших муниципалитетах также вырастет.

«Мы, оценивая агломерацию по самому оптимистичному сценарию, где-то к 2040 году — может достичь численности до 3,2 млн человек. А сам Краснодар к тому времени, а, быть может, и раньше, дойдет до 2,2 млн человек в своих границах», — отметил он.