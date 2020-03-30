Население Калмыкии получит бесплатные медицинские маски
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подчеркнул, что местные жители бесплатно получат 180 тысяч медицинских масок. Об этом сообщила газета «Известия».
Хасиков обратил внимание на то, что в регионе есть шесть людей с неподтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
«Знаю, что многие жители обеспокоены наличием средств личной безопасности, в частности медицинских масок. Докладываю: на следующей неделе будет закуплено 180 тыс. масок и бесплатно распространено в Элисте и в районах республики», — отметил глава республики.
По его словам, пошив многоразовых масок организовали в подведомственном учреждении УФСИН. В первую очередь маски раздадут ветеранам, пожилым людям и детям. Медицинские работники и добровольцы из медицинского училища уже получили необходимые средства защиты.