Население Калмыкии получит бесплатные медицинские маски

Хасиков обратил внимание на то, что в регионе есть шесть людей с неподтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Знаю, что многие жители обеспокоены наличием средств личной безопасности, в частности медицинских масок. Докладываю: на следующей неделе будет закуплено 180 тыс. масок и бесплатно распространено в Элисте и в районах республики», — отметил глава республики.

По его словам, пошив многоразовых масок организовали в подведомственном учреждении УФСИН. В первую очередь маски раздадут ветеранам, пожилым людям и детям. Медицинские работники и добровольцы из медицинского училища уже получили необходимые средства защиты.