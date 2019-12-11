Россияне определились с размером справедливой зарплаты Подробнее

«Население хочет выйти на какой-то более осязаемый уровень. Но такая зарплата не позволит вывести человека даже на средний класс», — заметил специалист.

Он пояснил, что правительство любой страны должно сделать так, чтобы более половины населения составлял средний класс. Эксперт напомнил о словах главы государства, что необходимо бороться с бедностью, однако эта самая бедность до сих пор существует среди работающих россиян.

По мнению Сенкова, на экономическую нестабильность влияют увеличивающиеся с каждым годом коммунальные расходы, а также теневой сектор. По данным информагентства, около 13 миллионов человек получают «серую зарплату».