  • «Население хочет выйти на осязаемый уровень». Экономист — о «зарплате мечты» в 50 тыс рублей

    11 декабря 2019, 11:11

    Артур Блянихов

    Экономист Валерий Сенков обсудил с ИА Ura.ru результаты опроса Общественной палаты, согласно которым более трети россиян считают справедливой зарплату в 50 тысяч рублей.

    Россияне определились с размером справедливой зарплаты

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    «Население хочет выйти на какой-то более осязаемый уровень. Но такая зарплата не позволит вывести человека даже на средний класс», — заметил специалист.

    Он пояснил, что правительство любой страны должно сделать так, чтобы более половины населения составлял средний класс. Эксперт напомнил о словах главы государства, что необходимо бороться с бедностью, однако эта самая бедность до сих пор существует среди работающих россиян.

    По мнению Сенкова, на экономическую нестабильность влияют увеличивающиеся с каждым годом коммунальные расходы, а также теневой сектор. По данным информагентства, около 13 миллионов человек получают «серую зарплату».