«Насекомым нравится загорать»: полчища стрекоз атаковали пляжи Анапы

Многие россияне отправились на море в Анапу из-за закрытых границ. Но отдых туристам подпортили стрекозы, заполонившие пространство над пляжами. При этом специалисты утверждают, что бояться таких насекомых не стоит.

Отдыхающие засняли на видео нашествие стрекоз и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что над туристами летает огромное количество насекомых. По словам людей, стрекозы заполонили не только Анапу, но и курорт Сукко.

Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко отметил, что подобную картину можно увидеть каждое лето, поэтому в этом нет ничего необычного. Чаще всего стрекозы появляются в конце июля и начале августа.

«То, что стрекоз больше на побережье, — ничего удивительного. Этим насекомым очень нравится загорать, поэтому и слетелись как можно выше, чтобы поймать солнечные лучи», — пояснил специалист сайту Kp.ru.

Он добавил, что стрекозы отлично помогают справиться с другими насекомыми. С их появлением на берегу становится меньше комаров и мух. Кроме того, летающие стрекозы говорят о здоровой экосистеме. По словам Голубитченко, у насекомых бывают спады и нарастание численности. Если год выдался благоприятным, то и стрекоз становится больше.