«Насекомым нравится загорать»: полчища стрекоз атаковали пляжи Анапы
Отдыхающие засняли на видео нашествие стрекоз и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что над туристами летает огромное количество насекомых. По словам людей, стрекозы заполонили не только Анапу, но и курорт Сукко.
Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко отметил, что подобную картину можно увидеть каждое лето, поэтому в этом нет ничего необычного. Чаще всего стрекозы появляются в конце июля и начале августа.
«То, что стрекоз больше на побережье, — ничего удивительного. Этим насекомым очень нравится загорать, поэтому и слетелись как можно выше, чтобы поймать солнечные лучи», — пояснил специалист сайту Kp.ru.
Он добавил, что стрекозы отлично помогают справиться с другими насекомыми. С их появлением на берегу становится меньше комаров и мух. Кроме того, летающие стрекозы говорят о здоровой экосистеме. По словам Голубитченко, у насекомых бывают спады и нарастание численности. Если год выдался благоприятным, то и стрекоз становится больше.