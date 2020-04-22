Насекомое сорвало выпуск новостей. Журналистка из Троицка не сдержала паники

Ведущая телеканала Троицка прервала выпуск новостей, удивив своих коллег. Девушка испугалась насекомого, которое неожиданно влетело в кадр и забралось к ней под одежду.

Телеканал «Троицкое телевидение» опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» ролик с неудачными кадрами из недавнего телевизионного эфира. Ролик показывает, как ведущая прерывает выпуск новостей на полуслове — она вскрикивает, вскакивает с кресла и начинает отмахиваться руками. Реакция девушки вызывает удивление у ее коллег — они не могут понять, что случилось.

Оказалось, что неизвестное насекомое залетело на съемочную площадку во время эфира. По словам девушки, сперва оно кружилось рядом, а затем — резко полетело в ее сторону. Испуганная девушка стала искать насекомое, но не увидела рядом с собой. Оказалось, что оно залетело ей под одежду.