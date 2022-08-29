NASA запустит на Луну миссию «Артемида I»

Американская сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion в тестовом беспилотном режиме совершит полет к Луне в рамках миссии Artemis 1 («Артемида-1»). В понедельник, 29 августа, она стартует с космодрома во Флориде, сообщает NASA.

«Запуск планируется осуществить в двухчасовое временное окно, которое открывается в 08:33 по времени Восточного побережья США (15:33 по Москве) со стартовой площадки 39B Космического центра имени Кеннеди», — процитировал сообщение NASA «Интерфакс».

Планируется, что космический корабль Orion будет находиться на орбите Луны несколько недель. Затем корабль вернется на Землю: капсула должна приводниться в Тихом океане, у берегов Калифорнии, 10 октября. Миссия рассчитана на 42 дня.

В 2024 году намечено дать старт мисси Artemis 2, в рамках которой к Луне отправятся четыре астронавта. Космический корабль должен будет облететь Луну.

Напомним, что NASA вопреки санкциям продолжило сотрудничество с Роскосмосом по МКС.