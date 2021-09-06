«Нас встретили по-королевски». Внук Королева поделился впечатлениями от завода SpaceX

Внук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева, доктор медицинских наук Андрей Королев рассказал сайту телеканала «Звезда» о своих впечатлениях от американского завода SpaceX, который он посетил по приглашению Илона Маска.

«Нас встретили по-королевски, не побоюсь этого слова, провели часовую экскурсию нам с сыном Павлом по сборочным цехам, это очень впечатляюще», — признался Королев.

По его словам, на заводе некоторые части ракет в качестве экспонатов выставлены прямо в зале, где трудятся рабочие. Он заметил, что это в основном молодые ребята с очень приятными лицами. Королев выразил сожаление, что возрастной состав российских сборщиков немного отличается.

«Один из залов у них называется „Королев“, что, конечно, очень приятно. Есть залы „Гагарин“, „Циолковский“. Маск с огромным уважением относится к дедушке. Спасибо ему большое за это», — добавил собеседник издания.