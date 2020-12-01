«Нас удивляла ее активная позиция». Идеи Ирины Антоновой станут ориентиром для музейных работников России

Ушедшая из жизни Ирина Антонова всегда отстаивала мнение о том, что московские музеи должны делиться экспонатами со своими региональными коллегами. Об этом «360» рассказал генеральный директор «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин.

По его словам, в последний раз он видел Ирину Александрову на заседании Союза музеев России. В тот раз «Центральный музей Тавриды» стал полноправным членом Союза музеев России.

Тогда еще нас удивило по-хорошему ее активная позиция, которая касалась взаимодействий музеев регионов и столичных. Она всегда отстаивала позицию того, что столичные музеи должны делиться с региональными местными музеями в разной форме предметами своих фондов Андрей Мальгин.

Мальгин заявил, что очень жалеет о смерти Антоновой и выразил соболезнования ее родными и близким.

«Но мы ее будем помнить и ориентироваться в своей деятельности на ее подходы, на ее отношение к музейному делу», — заключил он.

Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. О причинах смерти пока ничего не известно.

Антонова всю свою жизнь посвятила Государственному музею изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Она начала там работать в 1945 году, а с начала 1961 года и до июля 2013-го его возглавляла. После этого Ирина Александровна являлась президентом этого музея.