«Нас не за что привлекать». Мужчина назвал нападение на тиктокеров в колготках самообороной

Тиктокеры в колготках из Санкт-Петербурга первые напали на мужчин, которые сделали им замечание за непристойное поведение на детской площадке. Отец и сын не считают себя виноватыми за ответные действия, потому что это была самооборона.

Об этом «360» рассказал Валерий Лушкин, который участвовал в драке вместе с сыном. Он уточнил, что конфликт произошел 9 мая. Лушкин с семьей приехали в Санкт-Петербург из Челябинска в гости на день рождения внучки.

Они пошли погулять с детьми перед тем, как поехать на праздничный салют, но пока жены и ребята не вышли на улицу, сделали замечание неприлично одетым тиктокерам, которые снимали видео на детской площадке. В ответ тиктокеры начали хамить и называть мужчин «чуть ли не отбросами общества», а также заявили, что никуда не уйдут, пока не закончат.

«Мой сын попросил их удалиться с площадки. Они начали агрессивно отвечать кучей непристойных слов, много чего нехорошего сказали», — отметил собеседник.

Он уточнил, что первым драку затеяли именно блогеры. Один из них залез на каменную лавочку и с нее ударил сына Лушкина ногой по лицу.

«И все, сын уже не сдержался, грубо говоря, это была оборона. <…> А привлекать-то, в принципе, за что? За то, что мы следили за порядком, как дружинники в свое время? Нас не за что, я считаю, привлекать. Нам сегодня звонили и сказали, что чем-то нас наградят от общества защиты семьи», — отметил он.

Он отметил, что в видео, которое появилось в соцсетях, отражен не весь конфликт. По словам Лушкина, ролик нарезали «как им удобно».