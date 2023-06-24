Общество 24 июня 2023, 16:57 Нарышкин заявил о провале попытки разжечь гражданскую войну в России Глава СВР Нарышкин заявил о провале попытки разжечь гражданскую войну в России РИА «Новости»

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Попытка раскачать общество в России и разжечь огонь гражданской войны полностью провалилась. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова привела пресс-служба Российского исторического общества.

«Попытка разжечь в обществе огонь гражданской войны, раскачать российское общество и пробудить в нем темные устремления полностью провалилась. Россияне показали способность отличить правду от лжи и гражданскую зрелость», — сказал он.

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Нарышкин отметил, что попытку предательства за спиной сражающейся на фронте армии нельзя оправдать никакими былыми заслугами.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня заявил, что ситуация вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала ударом в спину России. Он пообещал, что все виновные обязательно ответят за свои поступки перед обществом и законом.