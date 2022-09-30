Нарышкин заявил о попытках Запада разрушить СНГ и ослабить Россию | 360°

Общество 30 сентября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Нарышкин заявил о попытках Запада разрушить СНГ и ослабить Россию Глава СВР Нарышкин: Запад провоцирует конфликты на границах СНГ, стремясь ослабить Россию РИА «Новости»

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Запад провоцирует конфликты на границах Содружества Независимых Государств (СНГ), чтобы ослабить Россию, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Попытки дестабилизации западные страны проводят и в других частях мира.

Нарышкин описал ситуацию на проходящей в Москве встрече глав органов безопасности и разведслужб государств — участников Содружества, написал ТАСС.

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По его словам, усилия Запада направлены на разрушение СНГ и ослабление России. Он отметил, что Большая Евразия и постсоветское пространство для западных стран являются критически важными для провоцирования конфликтов.

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«Насколько они эффективны? Я бы так сказал: Запад, США, используют эти конфликты, для того чтобы ослабить Россию, попытаться разрушить или ослабить СНГ», — отметил Нарышкин.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Запад не может смириться с разрушением однополярной гегемонии, но реальность говорит о том, что сейчас идет формирование нового справедливого многополярного мира.

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