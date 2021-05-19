Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают специально

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал аморальным затягивание регистрации нашей вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС. Он заявил, что это происходит по указке «высоких кабинетов». Об этом Нарышкин рассказал в эфире Первого канала.

«Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС», — сказал Нарышкин.

Происходит ли это из-за причин политического характера или есть еще какие-либо экономические факторы, он не знает. Государственный деятель посоветовал жителям европейским стран и правоохранительным органам разобраться в этом вопросе самим.

«Но мы понимаем, что это просто аморально», — подчеркнул директор Службы внешней разведки.

Ранее Нарышкин сообщил, что у России есть информация, что ЕС готовит пропагандистскую кампанию по обвинению РФ в организации антипрививочного движения.