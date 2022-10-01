Нарышкин указал на неиссякаемый интерес за рубежом к истории России | 360°

Все новости

Подмосковье

01 октября 2022, 11:36

Ветеринары из Подмосковья спасли раненную тигрицу из Приморья

Власть

01 октября 2022, 11:31

Документы о вхождении новых территорий в состав России передали в Конституционный суд

Реклама

Мир

01 октября 2022, 11:24

Ситуация с Украиной поставила единство НАТО под угрозу

Мир

01 октября 2022, 11:19

Британцы призвали стереть Зеленского с лица земли

Эксклюзив

01 октября 2022, 10:58

Похожий на гранату подозрительный предмет обнаружили на Осенней улице в Москве

Спецоперация

01 октября 2022, 10:53

Корректировщицу ВСУ задержали в ЛНР

Общество

01 октября 2022, 10:48

Нарышкин указал на неиссякаемый интерес за рубежом к истории России

Власть

01 октября 2022, 10:42

Песков объяснил причины переноса осеннего призыва

Мир

01 октября 2022, 10:39

Республика Никарагуа разорвала дипотношения с Нидерландами

Общество

01 октября 2022, 10:48

Нарышкин указал на неиссякаемый интерес за рубежом к истории России

Глава СВР Нарышкин: интерес к истории России за рубежом не иссякает

Читать 360tv в

Проведение международных исторических школ Российского исторического общества стало доброй традицией. Это свидетельствует о неиссякаемом интересе за рубежом к истории России, сообщил председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в приветствии к участникам IV Международной исторической школы РИО в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС.

Нарышкин указал на растущую потребность зарубежных молодых русистов в живом общении со своими российскими коллегами.

Реклама

В Екатеринбург, отметил он, съехались более 150 студентов и аспирантов из нескольких десятков стран. Программа IV Международной исторической школы охватывает не только политические, но и научные, культурные, экономические аспекты истории России, ее вклад в развитие соседних государств и всего человечества в целом.

Реклама

Глава СВР выразил уверенность, что полученные знания о прошлом помогут участникам мероприятия глубже понять логику текущих событий, сориентироваться в информационных потоках, отличить правду от вымысла.

Занятия международной исторической школы начались в Уральском федеральном университете. Они будут проходить до 4 октября.

Ранее Нарышкин заявил о попытках Запада разрушить СНГ и ослабить Россию.

Школы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама