Нарышкин указал на неиссякаемый интерес за рубежом к истории России | 360°

Общество 01 октября 2022, 10:48 Поделиться Telegram

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Viber Нарышкин указал на неиссякаемый интерес за рубежом к истории России Глава СВР Нарышкин: интерес к истории России за рубежом не иссякает РИА «Новости»

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Проведение международных исторических школ Российского исторического общества стало доброй традицией. Это свидетельствует о неиссякаемом интересе за рубежом к истории России, сообщил председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в приветствии к участникам IV Международной исторической школы РИО в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС.

Нарышкин указал на растущую потребность зарубежных молодых русистов в живом общении со своими российскими коллегами.

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В Екатеринбург, отметил он, съехались более 150 студентов и аспирантов из нескольких десятков стран. Программа IV Международной исторической школы охватывает не только политические, но и научные, культурные, экономические аспекты истории России, ее вклад в развитие соседних государств и всего человечества в целом.

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Глава СВР выразил уверенность, что полученные знания о прошлом помогут участникам мероприятия глубже понять логику текущих событий, сориентироваться в информационных потоках, отличить правду от вымысла.

Занятия международной исторической школы начались в Уральском федеральном университете. Они будут проходить до 4 октября.

Ранее Нарышкин заявил о попытках Запада разрушить СНГ и ослабить Россию.

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