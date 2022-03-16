Нарышкин: сейчас определяются судьба и будущее России в мире

Сейчас решается судьба России и определяется ее будущее место в мире. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Наша страна переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что стержнем тысячелетней истории России был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу.

«Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией», — указал Нарышкин.

О начале специальной операции на Украине утром 24 февраля сообщил в телевизионном обращении президент РФ Владимир Путин. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Среди задач операции российский лидер также указал денацификацию и демилитаризацию Украины.

В Минобороны РФ уточнили, что ВС наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и ВСУ, мирному населению ничего не угрожает. При поддержке российского Минобороны также развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.