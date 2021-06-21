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    21 июня 2021, 20:32

    Нарышкин рассказал о роли советской разведки перед Великой Отечественной войной

    Анатолий Минкин

    Разведчики узнали точную дату нападения Германии на Советский Союз за несколько дней до начала агрессии. Но Сталин потребовал дополнительных подтверждений. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина «В войну разведка вступила первой» в журнале «Национальная оборона».

    Нарышкин рассказал о роли советской разведки перед Великой Отечественной войной

    Советская разведка давно сотрудничала с группами антинацистского движения в европейских странах. В Германии таким объединением руководили Арвид Харнак, известный под кличкой Корсиканец, и Харро Шульце-Бойзен под псевдонимом Старшина.

    Именно им удалось узнать точную дату вторжения немецких войск в Советский Союз. Кроме того, через них поступила информация о том, как поведут себя во время конфликта Великобритания и США.

    Сообщение из берлинской резидентуры передали Сталину 16 июня. На следующий день он вызвал к себе наркома по госбезопасности Меркулова и начальника разведки Фитина. Вождь потребовал подтвердить надежность источника и проверить эту информацию.

    Фитин заявил, что лично ручается за точность представленных данных. Но Сталин назвал сообщение дезинформацией.

    Для того, чтобы убедить вождя в своей правоте, начальник разведки поручил провести анализ всех сообщений от Старшины и Корсиканца. В своей статье Нарышкин отметил, что полученный аналитический документ назвали «Календарь сообщений Корсиканца и Старшины». Передать его Сталину не успели. Началась война.

    В качестве иллюстрации своего материала глава СВР приводит фотокопии сообщения Старшины, который передавали Сталину. В тексте говорится, что первыми под удар германской авиации попадут московские заводы по производству запчастей к самолетам и ГЭС «Свирь-3», которая обеспечивала энергией Ленинград.