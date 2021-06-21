Нарышкин рассказал о роли советской разведки перед Великой Отечественной войной

Разведчики узнали точную дату нападения Германии на Советский Союз за несколько дней до начала агрессии. Но Сталин потребовал дополнительных подтверждений. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина «В войну разведка вступила первой» в журнале «Национальная оборона».

Советская разведка давно сотрудничала с группами антинацистского движения в европейских странах. В Германии таким объединением руководили Арвид Харнак, известный под кличкой Корсиканец, и Харро Шульце-Бойзен под псевдонимом Старшина.

Именно им удалось узнать точную дату вторжения немецких войск в Советский Союз. Кроме того, через них поступила информация о том, как поведут себя во время конфликта Великобритания и США.

Сообщение из берлинской резидентуры передали Сталину 16 июня. На следующий день он вызвал к себе наркома по госбезопасности Меркулова и начальника разведки Фитина. Вождь потребовал подтвердить надежность источника и проверить эту информацию.

Фитин заявил, что лично ручается за точность представленных данных. Но Сталин назвал сообщение дезинформацией.

Для того, чтобы убедить вождя в своей правоте, начальник разведки поручил провести анализ всех сообщений от Старшины и Корсиканца. В своей статье Нарышкин отметил, что полученный аналитический документ назвали «Календарь сообщений Корсиканца и Старшины». Передать его Сталину не успели. Началась война.

В качестве иллюстрации своего материала глава СВР приводит фотокопии сообщения Старшины, который передавали Сталину. В тексте говорится, что первыми под удар германской авиации попадут московские заводы по производству запчастей к самолетам и ГЭС «Свирь-3», которая обеспечивала энергией Ленинград.