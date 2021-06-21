Нарышкин рассказал, как Сталин не поверил в готовность Германии напасть на СССР

Руководитель СССР Иосиф Сталин назвал дезинформацией сообщение советских разведчиков о том, что к июню 1941 года Германия завершила приготовления к нападению на Советский Союз. Об этом написал в своей статье «В войну разведка вступила первой» директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Материал был опубликован в журнале «Национальная оборона». В нем глава СВР рассказал, что сообщение от источника о планах Германии было передано Сталину из берлинской резидентуры 16 июня 1941 года.

На следующий день он вызвал в Кремль наркома госбезопасности Всеволода Меркулова и начальника разведки НКГБ Павла Фитина. Сталину требовалось лично удостовериться в том, что источник, который передал эту информацию, действительно надежен.

«Сообщение было от Старшины. В нем говорилось, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены и удар можно ожидать в любое время», — уточнил Нарышкин.

Фитин попытался убедить Сталина, что Старшина абсолютно надежен. Но тот не поверил ему.

«Внимательно выслушав объяснения, вождь реагировал резко: „Дезинформация. Можете идти“», — говорится в статье.

По мнению Нарышкина, Сталин нацелил руководство разведки на максимальную верификацию добытой информации. Фитин сразу же потребовал проверить это сообщение.

Помимо этого, он распорядился проанализировать сообщения Старшины и Корсиканца. Под таким именем действовал еще один руководитель разведывательной сети «Красная капелла» в Германии Арвид Харнак.

Первый в истории внешней разведки аналитический документ получил название «Календарь сообщений Корсиканца и Старшины», отметил Нарышкин. Но его передать Сталину уже не успели. Германия начала военные действия.