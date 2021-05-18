Нарышкин назвал вероятных взломщиков SolarWinds

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Великобритания и США могут быть причастны к взлому программного обеспечения американской компании SolarWinds. Его слова опубликовала «Би-би-си».

«Одновременно мы посмотрели, кто может быть автором всего этого. Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета The Guardian, внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение», — сказал он.

Нарышкин также назвал нелепыми и абсурдными заявления о причастности России к различным кибератакам, отравлениям, взломам, вмешательству в выборы в других государствах. Он добавил, что такое даже неудобно комментировать.

В середине марта президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит за вмешательство» в выборы главы США в 2020 году. Тогда в Штатах рассекретили доклад разведки, в котором говорится что Россия якобы пыталась помешать победе Байдена на президентских выборах и хотела помочь Дональду Трампу остаться на посту.