Общество 19 ноября 2022, 18:32 Нарышкин назвал Сталинградскую битву переломным событием Великой Отечественной войны Глава СВР Нарышкин назвал Сталинград символом мужества и воли народа РИА «Новости»

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В России отмечают 80-летие с начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Директор Службы внешней разведки и глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Россию не победят, пока люди будут помнить о подвиге защитников города.

«Сталинградская битва стала переломным событием в ходе всей Второй мировой войны. Советский Союз окончательно овладел стратегической инициативой», — отметил председатель РИО. По словам Нарышкина, во всем мире признали грамотные действия советских военачальников после разгрома врага под Сталинградом. Директор СВР подчеркнул — этот город навсегда остался «символом мужества и воли нашего народа».

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Советский комментатор и военкор Вадим Синявский опроверг слова министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса о том, что немецкие солдаты якобы заняли Сталинград. Синявский вышел в радиоэфир и убедил всех, что город не сдался врагу, сообщило издание «Политика сегодня».

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Днем 19 ноября на въезде в Волгоград появились знаки с надписью Сталинград. Город переименовали на один день — 20 ноября прежние вывески вернут на место.