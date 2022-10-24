Нарышкин назвал приговор США за бомбардировки Японии прививкой от ядерной болезни для мира | 360°

Общество 24 октября 2022, 12:04 Нарышкин назвал приговор США за бомбардировки Японии прививкой от ядерной болезни для мира Нарышкин: приговор США за бомбардировки Японии мог избавить мир от ядерной болезни РИА "Новости"

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Если бы мир вынес справедливый приговор США за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, это стало бы надежной «прививкой от ядерной болезни» для человечества. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, сообщил ТАСС.

По словам Нарышкина, поднимая разговор о большой ядерной проблеме, следует обратиться к урокам истории, которые начались раньше, чем Карибский кризис. Он напомнил о событиях августа 1945 года, когда США дважды применили ядерное оружие против мирного населения.

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«Уничтожение Хиросимы для политического и военного руководства США показалось недостаточным, они уничтожили еще один японский город — Нагасаки», — сказал Нарышкин.

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Директор СВР подчеркнул, что это военное преступление так и осталось безнаказанным. Однако если бы еще тогда властям Соединенных Штатов вынесли справедливый приговор, то мир получил бы «прививку от ядерной болезни».

Нарышкин также выразил уверенность, что убежденность США в способности противостоять России на Украине может привести к самым опасным последствиям, написал RT.