Нарышкин напомнил, что в организме Навального не было отравляющих веществ в Омске
Ситуацию с основателем ФБК пояснил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, которого процитировал ТАСС.
Он обратил внимание на тот факт, что никакого яда в организме Навального в России не обнаружили. И поэтому к немецкой стороне возникает довольно много вопросов.
«Врачи омской больницы спасли жизнь Навальному и провели самый глубокий комплекс исследований и экспертиз», — привел слова Нарышкина «Интерфакс». Проводили их на современном оборудовании и по самым жестким медицинским протоколам.
Генпрокуратура РФ, напомнил глава СВР, дважды посылала немецким коллегам запрос о предоставлении информации, которая помогла бы подробнее изучить произошедшие события. Ответа российская сторона так и не получила.
«Вопросов у нашей генеральной прокуратуры, возможно, у Следственного комитета к немецкой стороне очень много», — сказал он.
Кроме того, в стране нет запасов «Новичка». Отравляющее вещество уничтожено, как то предписывают протоколы Организации по запрещению химического оружия. Процесс зафиксирован в установленном порядке.
Нарышкин не стал исключать вероятность участия западных спецслужб в ситуации с якобы отравлением блогера, добавило радио Sputnik.
Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Борт экстренно посадили в Омске. Из местной больницы политика спустя два дня перевели в немецкую клинику «Шарите». На этом настояли близкие блогера.
В Германии со ссылкой на данные проведенного исследования заявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Омские врачи его следов в анализах своего пациента не обнаружили.