Нарышкин напомнил, что в организме Навального не было отравляющих веществ в Омске

В организме Алексея Навального не было отравляющих веществ, когда он покидал страну. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он также заметил, что все запасы «Новичка» в России уничтожены в соответствии с протоколами ОЗХО.

Ситуацию с основателем ФБК пояснил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, которого процитировал ТАСС.

Он обратил внимание на тот факт, что никакого яда в организме Навального в России не обнаружили. И поэтому к немецкой стороне возникает довольно много вопросов.

«Врачи омской больницы спасли жизнь Навальному и провели самый глубокий комплекс исследований и экспертиз», — привел слова Нарышкина «Интерфакс». Проводили их на современном оборудовании и по самым жестким медицинским протоколам.

Генпрокуратура РФ, напомнил глава СВР, дважды посылала немецким коллегам запрос о предоставлении информации, которая помогла бы подробнее изучить произошедшие события. Ответа российская сторона так и не получила.

«Вопросов у нашей генеральной прокуратуры, возможно, у Следственного комитета к немецкой стороне очень много», — сказал он.

Кроме того, в стране нет запасов «Новичка». Отравляющее вещество уничтожено, как то предписывают протоколы Организации по запрещению химического оружия. Процесс зафиксирован в установленном порядке.

Нарышкин не стал исключать вероятность участия западных спецслужб в ситуации с якобы отравлением блогера, добавило радио Sputnik.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Борт экстренно посадили в Омске. Из местной больницы политика спустя два дня перевели в немецкую клинику «Шарите». На этом настояли близкие блогера.

В Германии со ссылкой на данные проведенного исследования заявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Омские врачи его следов в анализах своего пациента не обнаружили.