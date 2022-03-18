Нарышкин: Крым восемь лет назад спасли от кровавой трагедии

Мужество крымчан и действия России помогли восемь лет назад избежать трагедии в Крыму. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на круглом столе по вопросам исторического просвещения.

Глава СВР отметил, что после событий на Майдане зимой 2014 года в Херсоне, Харькове, Мариуполе прошли митинги, которые жестко подавили украинские власти. Также он напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

«Тот же кровавый сценарий готовился и в Крыму. И только благодаря мужественной позиции крымчан и жителей Севастополя, оперативной реакции России на полуострове удалось избежать трагедии», — указал Нарышкин. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее глава СВР, комментируя российскую спецоперацию на Украине, заявил, что сейчас Россия переживает исторический момент, когда решается ее судьба и будущее место в мире. Он отметил, что главный фактор развития России — это ее суверенитет, право самостоятельно определять свою судьбу.