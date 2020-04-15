Нарушившим самоизоляцию москвичам выписали штрафов более чем на миллион рублей

В Москве за сутки принудительно госпитализировали более 200 инфицированных коронавирусом. Все они нарушили режим самоизоляции и вышли из дома. Теперь людей ждут солидные штрафы.

Всего в столице выявили 213 нарушений, уточнил оперштаб Москвы. Совершившие их ранее подписали специальное согласие, которое обязывает находиться на самоизоляции и лечении.

Заболевших доставили в обсервационные центры. Теперь вплоть до полного выздоровления за ними будут наблюдать специалисты. Пациенты находятся в Царицине, Крылатском, Химках и Алтуфьеве на принудительном лечении.

Всем нарушителям выписали штрафы на общую сумму более одного миллиона рублей.

В Москве сейчас 14 776 зараженных, причем за последние сутки инфицированных стало на 1774 больше. Почти половина из них младше 45 лет. Летальных случаев в столице 106 (+11 за сутки).

Всего в России выявили 24 490 случаев заболевания. Прирост за сутки — 3388. Умерли 198 пациентов. Число погибших за последние 24 часа выросло на 28 человек.

Во многих регионах страны действует режим самоизоляции. В Москве и области с 15 апреля ввели пропускной режим. В МЧС напомнили, что эффекта от сидения дома не будет, если часто выходить на улицу и сидеть в душной квартире.