Нарушителю из Ростовской области пришлось погасить миллионный долг из-за запрета на вылет из страны

Жителя Ростовской области принудили выплатить долг в размере более одного миллиона рублей за совершение коррупционного преступления. Об этом рассказали в местном отделении УФССП.

Ранее за совершенное преступления мужчину приговорили к штрафу на сумму один миллион рублей, но уплачивать средства он не спешил. Тогда пристав предупредил его о последствиях игнорирования судебного решения. Также было возбуждено исполнительное производство.

Для должника ввели запрет на выезд из страны. Когда он приобрел путевку на отдых и узнал об ограничениях, ему пришлось заплатить штраф, сообщило издание rostovgazeta.ru.