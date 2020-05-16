Нарушителей самоизоляции в Подмосковье начали искать с аэростата

Комплекс видеонаблюдения на высоте может охватить пространство в радиусе до пяти километров. Аэростатом управляют сотрудники авиационного отряда специального назначения Г У Росгвардии по Московской области.

В случае обнаружения нарушений информация передается находящимся недалеко нарядам. Росгвардейцы проверяют специальные пропуска у граждан, а также объясняют необходимость соблюдения масочного режима. Гражданам старше 65 лет, которых обнаруживают вне дома, вручают памятки о необходимости соблюдать самоизоляцию. Там же есть номера телефонов волонтерских организаций.

Во время майских праздников в Москве и Московской области нарушителей самоизоляции на территории парков искали при помощи беспилотников и вертолета. Всего за время длинных выходных в столичном регионе росгвардейцы задержали 1200 нарушителей режима повышенной готовности.