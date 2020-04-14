Нарушителей самоизоляции ловили при помощи дронов в Приморье. Видео

Власти Приморского края решили следить за соблюдением режима самоизоляции с воздуха. Для этого они запустили в небо дроны.

В регионе 13 апреля были запрещены все массовые мероприятия.

«На проверку соблюдения этого требования в крупных городах края вылетают квадрокоптеры», — сказано на официальной странице правительства региона в Facebook.

Кроме того, в регионе проводят рейды и ищут нарушителей режима самоизоляции. В прошедшие выходные такая операция прошла в популярных местах отдыха Владивостока: на центральной площади города, на набережной Цесаревича и Спортивной набережной, на пляжах Шамаре, а также на Токаревском маяке и острове Русский. Как сообщил «Интерфакс», штрафы получили только те люди, которые не хотели уходить.

По последним данным, в крае зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. Три человека с ним справились, еще двое умерли. За последние сутки в России зарегистрировали 2774 человека с подтвержденным COVID-19. Общее число инфицированных составило 21 102.