Московская мэрия потребовала торговые центры подключить камеры, стоящие на входах в ТЦ, к городской системе видеонаблюдения. Таким образом власти хотят отслеживать соблюдение масочного режима. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Источник издания, который присутствовал на совещании в столичном департаменте торговли и услуг 13 октября, рассказал, что московским торговым центрам по итогам поступило указание интегрировать камеры видеонаблюдения с входных групп объектов с единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии до 20 октября. Такая мера нужна для усиления контроля за ношением масок.

В инструкции для торговых центров, которая оказалась в распоряжении издания, говорится, что разрешение камеры должно быть не ниже 720 пикселей, частота кадров — 15–25 кадров в секунду. Представитель ТЦ должен назначить ответственного для взаимодействия с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы. При этом в ДИТ газете не ответили на запрос.

Подобное требование выдвигалось еще в 2020 году, но тогда порядка 300 объектов его проигнорировало.

«Всего в Москве 600 торговых центров, из них половина не подключила камеры к ЕЦХД. Но сейчас из-за роста заболеваемости власти решили усилить контроль, поэтому поручено за неделю обеспечить интеграцию камер со всех столичных ТЦ», — сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Он добавил, что в среднем в одном торговом центре находятся около пяти-шесть камер.

Москва решила усилить меры по борьбе с коронавирусом в связи с ростом числа случаев. В частности, люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания, с 25 октября должны будут оставаться дома.