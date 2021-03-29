Нарушителей масочного режима штрафуют в Челябинской области

В Магнитогорске (Челябинская область) проходят рейды по проверке жителей на соблюдение масочного режима. Об этом сообщил «Царьград».

В городской администрации напомнили, что на территории Магнитогорска по-прежнему действует масочный режим, несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом. Горожане обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Уточняется, что за последние три дня на нарушителей было составлено около 30 протоколов.