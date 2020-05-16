Нарушителей масочного режима посчитали в магазинах Москвы

Кроме обычных граждан штрафы покрупнее за различные нарушения заплатят 80 предприятий. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что кроме обычного несоблюдения правил в ряде организаций работники оказались без масок и перчаток.

«Штрафы там от 100 до 300 тысяч рублей. Понятно, что это будет на усмотрение суда, но в любом случае штрафные санкции будут применены», — пояснил Немерюк.

Он отметил, что ситуацию на предприятиях контролируют сотрудники специального управления в департаменте, кроме того, есть специальные люди в управах и префектурах, которые этим занимаются.

Специальный режим по ношению масок и перчаток начал действовать в Москве с 12 мая. Средства защиты жители и гости российской столицы должны надевать в общественных местах, а также при посещении больниц, аптек, магазинах и во время поездок в общественном транспорте.

Однако обязательное ношение масок оказалось не по душе части москвичей. Особенно после того, как ряд сетевых магазинов отказались пускать покупателей без средств защиты. Жители считают, что торговые точки превышают свои полномочия.

Однако на стороне продавцов федеральные власти. В Минпромторге заявили, что магазины имеют право не обслуживать покупателей без масок, если в регионе действует режим об обязательном наличии средств защиты.