Нарушителей карантина предложили сажать на 7 лет или штрафовать на 2 млн рублей

Госдума планирует рассмотреть поправки в Уголовный кодекс страны 31 марта. Власти собираются ужесточить ответственность для нарушителей карантина и санитарно-эпидемиологических норм: речь идет о тюремном заключении до семи лет или штрафе до двух миллионов рублей.

В Госдуме уточнили, что поправки уже обсуждались 24 марта, во время совещания Вячеслава Володина с главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и экспертами правового управления. В результате они предложили ряд поправок в Уголовный Кодекс страны.

Предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет Пресс-служба Госдумы.

Если нарушение привело к смерти человека по неосторожности или было связано с умышленным созданием угрозы массового заболевания, виновника предлагают наказывать штрафом до двух миллионов рублей, запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от трех до пяти лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет

Если из-за нарушения погибли двое или более человек, виновника предлагают лишить свободы на срок до семи лет.

В пресс-службе уточнили, что Госдума продолжит обсуждение поправок 25 марта. Планируется, что 31 марта состоится пленарное заседание по этому вопросу.